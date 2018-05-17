Ford презентовал обновленный внедорожник Everest

В основу обновленного Ford Everest легла та же платформа, на которой построен последний Ranger. В моторную гамму внедорожника вошли два дизельных двигателя — 200-сильный атмосферник объемом 3,2 литра и двухлитровый турбомотор в 213 л. с. В паре с базовым агрегатом, как и прежде, трудится шестиступенчатый «автомат», а более мощному положена десятидиапазонная АКП.

Кстати сказать, прежняя версия «Эвереста» оснащалась, помимо дизельных, бензиновым двигателем — 16-клапанным EcoBoost 2,0. От него американцы, похоже, решили отказаться. Как и от механической коробки передач, которой комплектовались бюджетные модификации модели.

В список оснащения обновленного Ford Everest вошли система экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, мониторинг рядности движения, информационно-развлекательный комплекс SYNC последнего поколения, а также множество других полезных опций, отвечающих за комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Остается лишь добавить, что в России «Эверест» не продается.