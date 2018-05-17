Названы самые популярные универсалы в России

Фото: LADA
По итогам первого квартала нынешнего года российские дилеры реализовали порядка 26 500 новых автомобилей в кузове универсал. И хотя «сараи» традиционно в нашей стране спросом не пользуются, их продажи выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Виктория Базылева

Лучше других универсалов в России продается отечественный LADA Largus — в первые три месяца дилеры передали клиентам 9249 таких машин. На второй строчке рейтинга располагается еще одна вазовская модель — LADA Vesta. Автомобили с шильдиками SW и SW Cross, появившиеся на рынке прошлой осенью, в январе-марте привлекли внимание 8401 покупателя. Третьей стала «универсальная» модификация LADA Kalina — 3559 реализованных авто.

Среди иномарок наибольшей популярностью пользуется KIA cee’d SW, который в первом квартале разошелся тиражом в 2746 единиц. Следом за ним идет Ford Focus, нашедший 1151 покупателя. Куда менее интересен потребителям Subaru Outback — на нем свой выбор остановили лишь 306 человек, сообщает агентство «Автостат». Продажи Skoda Octavia Combi и Volkswagen Passat Variant еще ниже — в первом квартале официалы «пристроили» 126 и 104 машины соответственно.

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17 мая 2018
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