Какие колесные диски опасны для жизни

Отзыву подлежат колесные диски «Фаэтон» 6,5Jx16H2, которые выпущены в период с ноября по декабрь 2017 года. Эта продукция не выдержала контрольных испытаний на удар, предусмотренных Правилами ООН 124−00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов».

Всем клиентам, купившим бракованную партию дисков, ООО «Мегалюм» выплатит денежную компенсацию, либо произведет замену на аналогичные экземпляры, соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», не так давно Роскачество инициировало лабораторные тесты самых популярных на российском рынке автомобильных алюминиевых дисков. Опасными для жизни признаны шесть из 23 образцов.