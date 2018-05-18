Кроссовер Renault Duster превратили в фургон

Для начала напомним, что модификация Fiskal, созданная для перевозок небольших грузов, была у предыдущего Dacia Duster, покинувшего конвейер в прошлом году. Теперь же румынский автостроитель презентовал фургон второго поколения, который совсем скоро появится в шоу-румах австралийских дилеров.

Dacia Duster Fiskal, в отличие от кроссовера, лишен традиционного багажника, заднего дивана и ненужных дверей. Зато «грузовичок» располагает прочной стальной перегородкой, установленной за передними креслами, усиленным резиновым настилом пола и четырьмя креплениями для надежной фиксации поклажи.

Любопытно, что представили Dacia не стали объявлять объем грузового отсека нового Duster. Хотя по данным портала Motor1, фургон вмещает в себя не намного больше, чем одноименный кроссовер со сложенными задними сиденьями. Силовые агрегаты коммерческому «Дастеру» положены те же, что приводят в движение SUV.

Добавим, что в Австралии также продаются грузовые Sandero и Logan.