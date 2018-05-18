Новый внедорожник Nissan Armada представлен официально

В американском городе Флагстафф (штат Аризона) на выставке Overland Expo WEST японцы представили проект Armada Mountain Patrol — «экстремальную» модификацию большого внедорожника Armada. Интересно, что ниссановцы разрабатывали машину с учетом пожеланий потребителей, которые контактировали с производителем посредством социальных сетей.

Уникальность новой «Армады» заключается в ее оборудовании. Машину укомплектовали несколькими спальными мешками, складными стульчиками, лестницей, тентом, а также холодильником, морозильной камерой, лопатой, дополнительными канистрами для топлива и другим походным инвентарем.

В движение Armada Mountain Patrol, как и серийный внедорожник, приводится 5,8-литровым V8 мощностью 395 л. с. и семиступенчатым «автоматом». И если силовой агрегат остался прежним, то подвеска подверглась модернизации. Конечно, японцы поработали не только над ходовой. Они также установили силовой обвес с дополнительными светодиодными фарами, колеса с внедорожной резиной Nitto Ridge Grapplers, защиту днища и другую выхлопную систему.

Кстати сказать, на сегодняшний день внедорожник Nissan Armada Mountain Patrol существует в единственном экземпляре.