Geely Atlas: красивый автомобиль для красивой женщины

Автомобили Geely Atlas, участвующие в амбициозном автопробеге Пекин-Лондон, добрались до Минска, где устроили настоящее шоу с участием «Мисс Беларусь-2018» Марией Василевич. Королеве красоты был подарен белоснежный «Атлас», от которого девушка пришла в настоящий восторг.
Михаил Ростарчук

Что, впрочем, совсем неудивительно если учесть, что она давно копила деньги на машину, а тут такой сюрприз: современный, элегантный, исполненный по всем законам жанра кроссовер, способный на равных конкурировать с такими признанными одноклассниками, как KIA Sportage, Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur.

Да, мы не случайно, называя соперников этой новинки рынка, не упомянули ни одного китайского SUV. Дело в том, что Geely Atlas — настоящий прорыв автопрома Поднебесной, способный и своим внешним видом, и «внутренним содержанием» удовлетворить самого привередливого европейского автолюбителя.

Машина, собираемая для российского, белорусского и казахского рынков на белорусском заводе «БелДжи» откровенно радует элегантными обводами, свежими дизайнерскими решениями, не выбивающимися, впрочем, из трендов мирового кроссоверостроения. Что, впрочем, легко объяснимо — над автомобилем трудился маэстро Питер Хорбери, до этого работавший в Volvo. Так что искренняя радость белорусской красавицы вполне понятна: как заметил на церемонии вручения авто заместитель генерального директора компании «Джили Моторс» Чжан Шухэ, красивая женщина должна ездить на красивой машине.

Да к тому же отменно оснащенной: тут вам и адаптивный круиз-контроль, и камеры обзора на 360 градусов, и электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, и система помощи при спуске, и навигация, и двухзонный климат-контроль, и еще много разных электронных систем безопасности и помощников.

Машина, напомним, доступна в России по цене от 1 129 000 рублей за версию с 2-литровым двигателем на «механике». Самая же навороченная полноприводная комплектация с двигателем объемом 2,4 литра, агрегатированным с шестиступенчатым «автоматом», обойдется в 1 389 000 «деревянных». Через год линейку пополнит авто с 1,8-литровым мотором с наддувом. Что будет весьма кстати если учесть, что «атмосферники» «Атласа» могут несколько разочаровать поклонников динамичной езды при том, что в условиях городского трафика никаких претензий к машине не возникает. Впрочем, о том, как ведет себя этот китайский SUV в деле, вы узнаете из наших следующих репортажей — до Лондона нам еще далеко. Пока же автопробег «На100ящий Вызов», покорив Белоруссию, взял курс на Вильнюс.

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19 мая 2018
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