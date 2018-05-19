Geely Atlas: красивый автомобиль для красивой женщины

Что, впрочем, совсем неудивительно если учесть, что она давно копила деньги на машину, а тут такой сюрприз: современный, элегантный, исполненный по всем законам жанра кроссовер, способный на равных конкурировать с такими признанными одноклассниками, как KIA Sportage, Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur.

Да, мы не случайно, называя соперников этой новинки рынка, не упомянули ни одного китайского SUV. Дело в том, что Geely Atlas — настоящий прорыв автопрома Поднебесной, способный и своим внешним видом, и «внутренним содержанием» удовлетворить самого привередливого европейского автолюбителя.

Машина, собираемая для российского, белорусского и казахского рынков на белорусском заводе «БелДжи» откровенно радует элегантными обводами, свежими дизайнерскими решениями, не выбивающимися, впрочем, из трендов мирового кроссоверостроения. Что, впрочем, легко объяснимо — над автомобилем трудился маэстро Питер Хорбери, до этого работавший в Volvo. Так что искренняя радость белорусской красавицы вполне понятна: как заметил на церемонии вручения авто заместитель генерального директора компании «Джили Моторс» Чжан Шухэ, красивая женщина должна ездить на красивой машине.