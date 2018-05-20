Geely Atlas: из Пекина в Лондон, как по атласу

Geely Atlas, представленный публике в прошлом году, а с нынешнего продающийся и в России, обладает аутентичным дизайном вполне европейского уровня, очень ладно скроенным интерьером, хорошей шумоизоляцией и с недавних пор он встал на конвейер новенького завода в братской Беларуси. Причем с ценой примерно 1 389 990 рублей за самую полную комплектацию, в которой нет разве что панорамной крыши, Geely Atlas имеет весьма неплохие перспективы на успех.

А то, что автомобиль вызывает интерес, мы смогли убедиться лично — во время пятичасового ожидания пересечения границы с Литвой (у литовцев сломался какой-то там компьютер) к нам подходили люди и с большим интересом рассматривали машины. Любопытно, что среди интересующихся были и русские, и белорусы, и литовцы, и поляки.

Что, впрочем, понятно: Geely Atlas не просто хорошо выглядит, он уже вполне конкурентоспособен и у себя на родине продается по 300 000 штук в месяц, заткнув за пояс таких мастодонтов, как, например, KIA Sportage. Китайцы и не скрывают, что хотят потеснить на рынке корейцев и даже японцев, что еще несколько лет назад было даже сложно себе представить.