Geely Atlas: из Пекина в Лондон, как по атласу

Фото avtovzglyad.ru
Вот это и случилось — китайский автопром марширует по миру семимильными шагами, и продукция Поднебесной уже не идет ни в какое сравнение с непонятными поделками десятилетней давности. Дабы хорошо пропиарить свой новый продукт, получивший имя Atlas, компания Geely организовала автопробег Пекин-Лондон. Стартовав в столице Китая, маршрут проходит через Россию и Европу, финиш запланирован в столице Великобритании. На этапе Минск-Вильнюс-Варшава к колонне новеньких «Атласов» присоединился и экипаж нашего портала.
Алексей Гусев

Geely Atlas, представленный публике в прошлом году, а с нынешнего продающийся и в России, обладает аутентичным дизайном вполне европейского уровня, очень ладно скроенным интерьером, хорошей шумоизоляцией и с недавних пор он встал на конвейер новенького завода в братской Беларуси. Причем с ценой примерно 1 389 990 рублей за самую полную комплектацию, в которой нет разве что панорамной крыши, Geely Atlas имеет весьма неплохие перспективы на успех.

А то, что автомобиль вызывает интерес, мы смогли убедиться лично — во время пятичасового ожидания пересечения границы с Литвой (у литовцев сломался какой-то там компьютер) к нам подходили люди и с большим интересом рассматривали машины. Любопытно, что среди интересующихся были и русские, и белорусы, и литовцы, и поляки.

Что, впрочем, понятно: Geely Atlas не просто хорошо выглядит, он уже вполне конкурентоспособен и у себя на родине продается по 300 000 штук в месяц, заткнув за пояс таких мастодонтов, как, например, KIA Sportage. Китайцы и не скрывают, что хотят потеснить на рынке корейцев и даже японцев, что еще несколько лет назад было даже сложно себе представить.

Фото avtovzglyad.ru

Кстати, сами китайцы едут в пробеге на уже рестайлинговых автомобилях с китайскими номерными знаками. Машины немного отличаются от своих белорусских собратьев иными бамперами и еще кое-чем по мелочи, но это сути не меняет — Geely Atlas для китайского автопрома такой же прорыв, как LADA XRAY для российского. Добротный салон обит модной нынче экокожей, пластик под алюминий сделан довольно качественно, дверные ручки внутри так и вовсе почти дизайнерские, узор на крышках динамиков, подрулевых переключателях и дверных панелях выполнен в едином стиле, а центральная консоль так и вовсе слегка напоминает Porsche Panamera — это уже совсем другой Китай!

Да, динамика 2,4-литрового 150-сильного двигателя при динамичной езде по загородным трассам оставляет желать лучшего. Впрочем, есть версия 1,8 с турбиной, говорят, она существенно поживее, однако мы ее увидим примерно через год. Да, подушки сидений по-азиатски коротковаты, а экран мультимедиа иногда подглючивает, но это все поправимо и излечимо, ведь в целом-то автомобиль действительно неплох. К тому же и расход топлива менее 8 литров по трассе и 10,5 в суровых городских условиях радует. Кроме того, места сзади предостаточно, хотя, казалось бы, Atlas построен на платформе компактного Volvo XC40. Вот для чего Geely в свое время купила шведскую компанию — именно ради технологий.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

На городских улочках вполне себе европейского Вильнюса Atlas смотрится вполне уместно, и неизменно вызывает интерес у прохожих. Порой казалось, что какой-нибудь Lamborghini вызывает даже меньше интереса. Просто не может не порадовать рулевое управление: по нашим профессиональным ощущениям оно напоминает продукцию Ford, то есть руль весьма «плотный». А сама подвеска довольно мягкая, что призвано придать больше комфорта, так что с небольшой раскачкой придется смириться. Все эти нюансы сможет оценить победительница конкурса «Краса Беларуси» — пару дней назад девушке вручили ключи от новенького белоснежного Geely Atlas прямо на белорусском заводе фирмы.

При взгляде на заднюю часть машины складывается ощущение некоего дежа-вю, потому что издалека Atlas напоминает Mitsubishi Outlander. Однако повторюсь, что в отличие от предыдущей продукции компании, да и остальных китайцев вообще, Geely Atlas не является ничьей копией с содранным непонятно с кого дизайном — эта машина разрабатывалась с чистого листа и собрала в себе все лучшее, что есть сегодня в китайском автомобилестроении. Который, замечу еще раз, стремительно прогрессирует.

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20 мая 2018
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