Geely Atlas: курс на Европу

На всем пути от Вильнюса до Варшавы, а это более 400 км, на польских дорогах мы не обнаружили ни одной ямы или выбоины. А сама столица Польши встретила нас отличной погодой и прекрасной едой по разумным ценам — Польша до сих пор не перешла на евровалюту, так что цены пока еще вполне адекватны. Поэтому по Варшаве гуляют полчища туристов разных национальностей, а сами поляки прекрасно относятся к русским, понимают наш язык и с удовольствием общаются, что идет в разрез с официальной позицией российского ТВ.

На Geely Atlas местные жители смотрели с нескрываемым интересом, а многие без стеснения подходили и спрашивали про модель, а также с удовольствием садились за руль и изучали интерьер. Многие люди даже не могли поверить, что этот автомобиль родом из Китая, настолько органично он смотрится в Европе.

Как бы то ни было, но автопробег продолжается и Geely Atlas взяли курс на следующую точку — Берлин.