Geely Atlas: курс на Европу

Надо сказать, что за последний десяток лет из страны бывшего соцлагеря Польша превратилась в полноценную «европейку». Дороги в Польше великолепны, а допустимое ограничение скорости, пожалуй, самое высокое в Европе (Германия со своими знаменитыми автобанами, разумеется, не в счет) — 140 км/ч. Подобный скоростной либерализм как нельзя лучше способствовал проверке динамических характеристик нового Geely Atlas. Машина, конечно же, не спорткар, разгонной динамики хотелось бы поярче, однако ее недостаток с лихвой компенсируется отличной шумоизоляцией, довольно острой рулежкой и наличием самых современных электронных систем и мощного климат-контроля. А что до небольшой поперечной раскачки, так на хорошей дороге она даже убаюкивает, а не укачивает. При том, что подопытные машины уже накрутили свыше 10 000 километров пробега.
На всем пути от Вильнюса до Варшавы, а это более 400 км, на польских дорогах мы не обнаружили ни одной ямы или выбоины. А сама столица Польши встретила нас отличной погодой и прекрасной едой по разумным ценам — Польша до сих пор не перешла на евровалюту, так что цены пока еще вполне адекватны. Поэтому по Варшаве гуляют полчища туристов разных национальностей, а сами поляки прекрасно относятся к русским, понимают наш язык и с удовольствием общаются, что идет в разрез с официальной позицией российского ТВ.
На Geely Atlas местные жители смотрели с нескрываемым интересом, а многие без стеснения подходили и спрашивали про модель, а также с удовольствием садились за руль и изучали интерьер. Многие люди даже не могли поверить, что этот автомобиль родом из Китая, настолько органично он смотрится в Европе.
Как бы то ни было, но автопробег продолжается и Geely Atlas взяли курс на следующую точку — Берлин.