Компания Honda запустила в производство новый седан

Фото Honda
Первые экземпляры Honda Insight 2019 модельного года уже сходят с конвейера на заводе в Индиане (США). Предприятие будет выпускать все модели, предназначенные для североамериканского рынка. Новый седан стал пятым электрокаром японского производителя, запущенным за последние 18 месяцев.
Иван Флягин

Автомобиль заряжен гибридной установкой i-MMD, включающей 1,5-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя. Суммарная мощность системы составляет 153 л. с., а максимальный крутящий момент — 267 Нм. Запас хода Insight ограничивается 4,3 литрами на 100 километров.

В списке опций предагаются адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, мониторинг рядности движения, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном.

Продажи гибридной модели стартуют в Соединенных Штатах в ближайшее время. В России на данный момент Honda представлена кроссоверами CR-V и Pilot, и на нашем рынке пополнение модельного ряда этого японского производителя пока не планируется.

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21 мая 2018
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