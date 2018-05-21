Компания Honda запустила в производство новый седан

Автомобиль заряжен гибридной установкой i-MMD, включающей 1,5-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя. Суммарная мощность системы составляет 153 л. с., а максимальный крутящий момент — 267 Нм. Запас хода Insight ограничивается 4,3 литрами на 100 километров.

В списке опций предагаются адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, мониторинг рядности движения, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном.

Продажи гибридной модели стартуют в Соединенных Штатах в ближайшее время. В России на данный момент Honda представлена кроссоверами CR-V и Pilot, и на нашем рынке пополнение модельного ряда этого японского производителя пока не планируется.