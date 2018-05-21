Названы сроки начала продаж дизельного Mercedes-Benz G-класс

По данным портала Mercedes-Benz Passion Blog, ссылающегося на собственные источники, внедорожник с индексом G350d 4Matic обзаведется тем же мотором, что приводит в движение обновленный S-класс и CLS последнего поколения. Речь идет о 2,9-литровом агрегате, который предлагается в двух степенях форсировки: 286 и 340 л. с. Как ожидается, G-классу достанется более мощная версия мотора, генерирующая 340 сил и 700 Нм крутящего момента.

В продаже дизельный «Гелендваген» нового поколения появится в марте следующего года, а пока дилеры принимают заказы на бензиновую модификацию G500, вооруженную четырехлитровым V8 в 422 л. с. Стартовая цена штутгартского вездехода в России составляет 8 950 000 рублей. За эти деньги потребитель получает настоящий рамный внедорожник с постоянным полным приводом, «понижайкой» и тремя блокировками дифференциалов.