Россияне пересаживаются на пикапы

Наибольшим спросом пикапы, как известно, пользуются в Соединенных Штатах. Наши же сограждане грузовички не жалуют, отдавая предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Тем не менее, в последние месяцы продажи таких автомобилей в России поползли вверх. И самой востребованной моделью по результатам января-апреля стал отечественный УАЗ «Пикап».

В пользу ульяновского грузовичка в первые четыре месяца сделали выбор 1667 покупателей, что ровно в два раза больше, чем за аналогичный период 2017-го. На второй строчке расположился Mitsubishi L200, продажи которого достигли 964 единиц и выросли в четыре раза. Третьим стал сдающий свои позиции Toyota Hilux — 816 реализованных авто и −20,6%.

Любопытно, что в начале нынешнего года рост продемонстрировал и другой непопулярный в России сегмент — речь идет о субкомпактных автомобилях. По данным агентства «Автостат», в январе-марте наши соотечественники приобрели 1793 машины А-класса, что на 43,7% больше, чем в первые три месяца 2017-го.

Здесь правит бал узбекский Ravon R2, разошедшийся тиражом в 1034 единицы (+68%). Второе место принадлежит KIA Picanto, сумевшей привлечь внимание 609 покупателей (+23%), а третье — Smart Fortwo (110 шт., +45%).