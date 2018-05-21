Российские автозаводы наращивают производство

Так, по данным аналитического агентства «Автостат», «Лада Ижевск» в апреле начала выпуск LADA Vesta Cross, а Nissan запустил тестовую сборку X-Trail в Санкт-Петербурге. Старт серийного производства кроссовера запланирован на сентябрь. Завод «ПСМА Рус» в Калуге перешел на двухсменный режим работы на производственной линии Mitsubishi.

Любопытно, что положительную динамику прордаж не повлиял тот факт, что Volkswagen Group Rus остановила выпуск седана Jetta в Нижнем Новгороде из-за смены поколений модели, а АВТОВАЗ и GM-АВТОВАЗ в апреле останавливали производство автомобилей из-за сбоя в поставках комплектующих.

Что касается производства коммерческой техники, то за четыре месяца 2018 года построено на 5% больше грузовых автомобилей — 45,1 тыс. КамАЗ только в апреле прибавил на 8%. На «ПСМА Рус» стартовал выпуск микроавтобусов Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller, а «Автотор» в Калининграде запустил сборку рефрижераторов на шасси Hyundai HD35. А вот производство автобусов в России в январе-апреле сократилось на 3,8% — до 7,2 тыс. единиц.