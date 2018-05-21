Volkswagen представил пять новых автомобилей

На выставке «прокачанных» автомобилей SoWo: The European Experience-2018 компания Volkswagen продемонстрировала публике тюнингованные модификации седанов Jetta и Arteon, хетчбэка Golf, а также кроссоверов Tiguan и Atlas (продается в России под названием Teramont). Увы, но эти смелые и яркие машины — лишь концепты, которым не суждено появиться в продаже.

При разработке Volkswagen Jetta R-Line SoCal concept дизайнеры вдохновлялись моделью второго поколения, которая выпускалась с 1984 по 1992 год. Экстерьер машины украшен ярко-желтыми акцентами — на боковых зеркалах, колесных дисках и крыше. В том же цвете оформлен кузов Arteon R-Line Highlight concept. Отметим, что дорожный просвет у обоих седанов снижен на 75 мм.