Volkswagen представил пять новых автомобилей

Компания Volkswagen презентовала пять новых концептуальных машин, построенных на базе серийных моделей. Шоу-кары показали на тюнинг-фестивале SoWo: The European Experience, которая проводится ежегодно в американском городе Саванна, штат Джорджия.
На выставке «прокачанных» автомобилей SoWo: The European Experience-2018 компания Volkswagen продемонстрировала публике тюнингованные модификации седанов Jetta и Arteon, хетчбэка Golf, а также кроссоверов Tiguan и Atlas (продается в России под названием Teramont). Увы, но эти смелые и яркие машины — лишь концепты, которым не суждено появиться в продаже.
При разработке Volkswagen Jetta R-Line SoCal concept дизайнеры вдохновлялись моделью второго поколения, которая выпускалась с 1984 по 1992 год. Экстерьер машины украшен ярко-желтыми акцентами — на боковых зеркалах, колесных дисках и крыше. В том же цвете оформлен кузов Arteon R-Line Highlight concept. Отметим, что дорожный просвет у обоих седанов снижен на 75 мм.
Volkswagen Atlas Tanner Foust SEMA concept создан для экстремальных заездов по бездорожью — огромные колеса, расширенные арки, дополнительный обвес, усиленная защита днища… А Tiguan R-Line Aero concept, напротив, представляет собой агрессивную машину для гонок — обратите внимание на клиренс! Но вот вопрос, зачем же ему тогда багажник на крыше?
Еще одна новинка — Volkswagen Golf R Abstract concept. Хетчбэк в ходе модернизации обзавелся 20-дюймовыми колесами, боковыми юбками и усовершенствованной выхлопной системой из нержавеющей стали с матовыми черными патрубками. Поработали в компании и над интерьером шоу-кара. Концептуальный «Гольф» получил новое рулевое колесо из углеродного волокна с контрактной синей прострочкой.