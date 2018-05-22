АВТОВАЗ прекращает выпуск LADA Priora

«Ведомости» сообщают, что АВТОВАЗ также больше не будет производить дорестайлинговые модели Granta и Kalina и планирует запустить производство рестайлинговых моделей в X-стиле. Точнее, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «Гранта» будет доступна покупателям в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Посвежевушую машину покажут на грядущем Московском автосалоне. Какие изменения ждут «Калину» и останется ли она в производственной линейке вообще, пока неизвестно.

Что же касается Priora, то ее судьба была предрешена с появлением на рынке модели Vesta. Однако приверженцы «Приоры» еще могут ее купить: седан еще есть у дилеров и предлагается по цене от 404 900 рублей.