Пилот Формулы-1 Марк Уеббер протестировал первый электрокар Porsche

В 2015 году компания Porsche презентовала публике концептуальный Mission E, который являлся предвестником первого серийного электромобиля. Шоу-кар вооружили мощной 600-сильной установкой, в состав которой вошли два электродвигателя. По словам представителей компании, максимальная дальность хода машины достигала 500 километров.

В скором времени свет увидит и серийная версия Mission E — правда, пока даже ориентировочные сроки премьеры новинки в Porsche не раскрывают. В настоящее время тестовые автомобили гоняют по дорогам общего пользования и полигонам. Для проведения испытания на трассе в германском Вайсахе штутартцы пригласили именитого австралийского гонщика Марка Уеббера.

По словам Уеббера, новый Mission E в чем-то схож со спортпрототипом Porsche 919 Hybrid. Особенно его впечатлила великолепная динамика, отточенная управляемость и цепкие тормоза. Гонщик убежден, что электрокар от «Порше» сумеет «изменить правила игры в сегменте». Интересно, а что бы сказал о новинке пилот, выступающий за заводскую команду другого бренда…?