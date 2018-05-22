Tesla Model 3 станет дешевле в два раза

Фото: steemit.com
Подогревая интерес публики к электрокару Model 3, глава Tesla Илон Маск объявил, что в скором времени седан подешевеет с 86 000 до 35 000 долларов. Однако, по словам миллиардера, это произойдет лишь тогда, когда автостроитель нарастит объем производства до 5000 машин в неделю — то есть никогда.
Виктория Базылева

Несколько дней назад Илон Маск в своем профиле в Twitter раскрыл некоторые характеристики новой полноприводной модификации Model 3, которая получит название Perfomance. Вместе с тем глава «Теслы» ответил на вопрос одного из своих подписчиков, поинтересовавшегося, когда же свет увидит бюджетная версия седана.

По словам канадско-американского предпринимателя, самая дешевая «трешка» стоимостью 35 000 долларов поступит в продажу сразу же, как только производитель нарастит объем производства машин до 5000 экземпляров в неделю. Маск настроен оптимистично — он уверен, что компании удастся достигнуть такого показателя уже в июне нынешнего года.

Верится с трудом, учитывая, сколько проблем свалилось на Tesla в последнее время. Можно с уверенность предположить, что в обозначенные сроки автостроитель не уложится, а значит и бюджетную Model 3 в обозримом будущем мы не увидим. Напомним, что официально цена седана стартует с 35 000 долларов уже сейчас, однако дилеры принимают заказы лишь на топовые версии, прайсы которых значительно выше.

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22 мая 2018
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