Peugeot готовит к премьере совершенно новую модель

По словам Импарато, с 2019 года каждая новая модель Peugeot будет иметь электрифицированную версию. Нет, это не значит, что бензиновые и дизельные модификации канут в Лету. Традиционные двигатели внутреннего сгорания останутся в моторном ряду. Просто покупателям предоставят более широкий выбор.

– Мы создали совершенно новую модульную платформу. Приобретая Peugeot, вы сможете выбрать двигатель для ваших нужд. Модификации для разных стран будут отличаться, но мы должны с этим справиться, — сказал в интервью изданию Autocar Жан-Филипп Импарато.

Глава «Пежо» отметил, что автостроитель намерен выпускать как «чистые» электрокары, так и подключаемые гибриды. Силовыми установками, в состав которых войдут бензиновый двигатель и электромотор, будут оснащаться более крупные модели — такие как 3008 и 5008. А компактные машины — к примеру, 208 следующего поколения — получат версии на полностью электрической тяге.

На Парижском автосалоне, который откроется 4 октября, компания Peugeot презентует новый концепт-кар. Никаких подробностей новинки на сегодняшний день нет. Однако по словам Импарато, этот засекреченный автомобиль представляет собой «что-то очень выдающееся и радикальное».