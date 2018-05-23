Свежие подробности о новом KIA Ceed для России

KIA Ceed, который сменил не только генерацию, но и название (раньше модель обозначалась как cee’d), показали на Женевском моторшоу в марте. Автомобиль построили на новой модульной платформе K2 и оборудовали полностью независимой подвеской. Корейцы пересмотрели и перечень моторов, в который вошли новые агрегаты.

Гамма двигателей пополнилась 140-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, а также 1,6-литровым «дизелем», доступным в двух степенях форсировки: 115 и 136 л. с. Согласно ОТТС, последний россиянам не достанется, а вот бензиновый агрегат в 140 сил к нам приедет. Помимо него, будут доступны прежние 1,4- и 1,6-литровые атмосферники в 100 и 128 сил.

Базовому двигателю, как и раньше, положена исключительно шестискоростная механическая коробка передач. Пару среднему составит — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или «автомат». А вот с самым мощным мотором будет безальтернативно трудиться семидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, российские продажи KIA Ceed стартуют одновременно с европейскими — в третьем квартале нынешнего года. Комплектации и цены производитель объявит дополнительно.