АВТОВАЗ возобновил продажи автомобилей LADA в Чили

Дистрибьютором LADA в Чили выступает совершенно новая компания, получившая название LADA Chile. Тольяттинцы не ставят перед собой чересчур амбициозных целей. Они планируют в 2018 году реализовать всего 600 машин. На сегодняшний день в республике работают три автосалона «Лада» — в городах Сантьяго, Койайке и Пунта-Аренас. Чуть позже откроется еще один шоу-рум в Ранкагуа. А к концу 2021 года дилерская сеть будет насчитывать уже свыше двадцати центров.

Самая доступная модель LADA в Чили — седан Granta. Его оценили в 7,4 млн. чилийских песо, то есть в 11 800 долларов по текущему курсу. За фургон Largus местные дилеры просят чуть больше — от 12 000 «зеленых». Стартовая цена Kalina Cross составляет 12 200 долларов, а внедорожника 4x4 — 12 860. Любопытно, что среди поставляемых в Чили машин нет Vesta. Впрочем, не исключено, что она пополнит ряд чуть позже.

Добавим, что АВТОВАЗ выходит на авторынок Чили уже в четвертый раз. Впервые тольяттинские авто предложили местным покупателям в конце семидесятых годов прошлого столетия. Еще две попытки завоевать рынок были совершены в 1982 и 1988-м, но все тщетно. В 1998-м — ровно двадцать лет назад — продажи полностью прекратились.