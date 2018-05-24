В России отзывают более 3300 небезопасных автомобилей Lexus

«Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля» — говорится в сообщении Росстандарта.

Неисправность серьезная — если дефект не устранить, передний пассажир может получить тяжелые травмы во время аварии. Потому откладывать надолго визит к дилеру владельцам потенциально опасных «Лексусов» не рекомендуется. В ближайшее время их оповестят о проведении новой сервисной кампании.

Под отзыв подпадает 3331 машина. На внедорожниках GX, седанах ES и IS, проданных в России в период с марта 2010 по май 2012 года, работники сервисов проведут замену дефектного газогенератора подушки безопасности переднего пассажира на новый.

Напомним, буквально на прошлой неделе портал «АвтоВзгляд» писал о другой сервисной кампании, имеющей непосредственное отношение к автомобилям Toyota и Lexus. Японцы отзывают более 7600 машин из-за другой «подушечной» неисправности — дефекта датчиков давления и ускорения.