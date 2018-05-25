Forbes назвал самые дорогие автомобильные марки в мире

Стоимость компании Toyota — лидера рейтинга самых дорогих автостроителей — оценили в 44,7 млрд. долларов. По сравнению с прошлым годом эта цифра подросла на 9%. На второй строчке расположился Mercedes-Benz, прибавивший в цене 18% до 34,4 млрд. А замыкает ТОП-3 другой представитель большой немецкой тройки — BMW (31,4 млрд. долларов, +9%).

На четвертом месте — нет, не Audi, а Honda. Стоимость японского автопроизводителя достигает 25,5 млрд. долларов (+6%). Ингольштадтская же марка стала пятой — она, по данным Forbes, значительно дешевле «Мерседеса» и «БМВ». Компанию оценили всего в 14,8 млрд. (+5%). Примерно такой же прайс у Ford — 14,1 млрд. долларов (+3%) и шестая позиция в рейтинге.

Седьмым стал бренд Chevrolet (11,5 млрд., +11%), а восьмым — Porsche (11 млрд., +14 %). В первую десятку самых дорогих автомобильных марок также вошли Lexus и Nissan — стоимость этих компаний составляет 9,5 (+4%) и 9,4 (+5%) млрд. долларов соответственно. Любопытно, что в ТОП-10 нет Volkswagen — любимого бренда многих автомобилистов по всему миру. Вольфсбургцам досталось лишь двенадцатое место — автостроителя оценили в 7,9 млрд.