Продажи новых китайских авто в России выросли на 19%

По данным статистики, автосалоны смели распродать за апрель 2018 года без малого 3000 машин китайских марок. Это на 19% больше, чем за апрель прошлого года. При этом российский авторынок в целом показал за тот же период аналогичный рост — на уровне 18%.

Агентство «Автостат» уверяет, что наибольшим спросом среди прочих китайских брендов пользуется Lifan. Его доля среди «земляков» на российском авторынке составляет сейчас 40%, демонстрируя тенденцию к сжатию. За апрель продажи Lifan выросли всего на 3% по сравнению с прошлым годом. Второе место осталось за Chery, который сокращает отставание от лидера, увеличив продажи на 30%. На третьем месте без изменений стоит Geely, увеличившая продажи на 16%, а на четвертом — Haval, нарастивший сбыт на 46%. «Выстрелить» удалось бренду Zotye, обосновавшемуся на пятом месте среди соплеменников: он стал продаваться лучше более чем в два раза.

Реализация легковых автомобилей других китайских марок в апреле выглядят менее масштабной, хотя проценты роста некоторых из них смотрятся внушительно. Так, FAW продал 151 авто (рост в 2,2 раза), DFM — 98 штук (рост в 2,5 раза), Foton — 40 единиц ( рост на 33%). Однако некоторые «китайцы» умудрились еще и упасть на фоне фронтального роста российского авторынка: Brilliance продал всего 15 авто (-6%), Changan реализовал 143 легковушки (-27%), а Hawtai сумел за месяц осчастливить кого-то 4-мя машинками, отчитавшись о падении сбыта на 64%.