В Mercedes-Benz V-класса самопроизвольно срабатывают подушки безопасности

АО «Мерседес-Бенц РУС» информируют владельцев Mercedes-Benz V-Klasse / Vito (W447) о проведении сервисных мероприятий на 4794 экземпляра, реализованных с 2014 по 2017 г.

Производитель не исключает, что в них могут самопроизвольно сработать подушки безопасности водителя. Причина заключается в недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей. Срабатывание может произойти из-за электростатического разряда, что не исключает травмирование водителя.

Уполномоченные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев указанных автомобилей путем рассылки писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Все ремонтные работы произведут за счет производителя.

Напомним, что недавно стало известно о запуске дизельного Mercedes-Benz G-класса, который запланирован на декабрь нынешнего года. В шоу-румы европейских дилеров эти модели поступят в марте 2019-го.