АВТОВАЗ выпустит новый внедорожник

cardesign.ru
Как рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава АВТОВАЗа Николя Мор, в настоящий момент Волжский завод работает над подготовкой к выпуску совершенно нового внедорожника.
Мирон Горин

По словам топ-менеджера российского автогиганта, новинка будет представлена в сегменте SUV-B. Правда, все подробности пока держатся в секрете. Возможно, что-то мы узнаем уже на предстоящем Московском автосалоне в конце августа.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор поспешил успокоить поклонников легендарной «Нивы», сообщив о том, что второе поколение модели в скором времени увидит свет.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», оба внедорожника появятся на рынке не раньше, чем через три года. Впрочем, как известно, планы производителя еще не раз могут поменяться.

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28 мая 2018
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