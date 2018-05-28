АВТОВАЗ выпустит новый внедорожник

По словам топ-менеджера российского автогиганта, новинка будет представлена в сегменте SUV-B. Правда, все подробности пока держатся в секрете. Возможно, что-то мы узнаем уже на предстоящем Московском автосалоне в конце августа.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор поспешил успокоить поклонников легендарной «Нивы», сообщив о том, что второе поколение модели в скором времени увидит свет.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», оба внедорожника появятся на рынке не раньше, чем через три года. Впрочем, как известно, планы производителя еще не раз могут поменяться.