ТОП-5 бюджетных седанов с самым высоким клиренсом

Peugeot 408

Французский седан с 17-дюймовыми колесами «приподнят» так же, как и LADA Vesta — на 178 мм. Но при этом обойдется он гораздо дороже — от 979 000 рублей за базовую комплектацию с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л. с. Если машинку обуть в 16-дюймовые шины, то она «опустится» до 175 мм, что, согласитесь, для седана тоже совсем неплохо.

Citroen C4

Еще один «могущественный» «француз» из концерна PSA уступает своему родственнику по размеру клиренса всего два миллиметра (176 мм). При этом Citroen C4, оснащенный тем же 1,6-литровым мотором мощностью 116 л. с., на 20 000 рублей дороже своего соотечественника. Как и в случае с Peugeot 408, остальные комплектации С4 уже солидно превышают ценовой рубеж в миллион «деревянных».

Datsun on-DO

Замыкает пятерку лидеров бюджетных седанов по высоте клиренса Datsun on-DO. Несмотря на то, что это клон LADA Granta, у них довольно существенная разница в дорожном просвете. «Японца» с бренной землей разделяют 174 мм, а у его автовазовского родственника этот показатель не превышает 160 мм. Datsun on-DO с 1,6-литрым двигателем мощностью 86 л. с. оценен минимум в 444 000 рублей.