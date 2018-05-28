ТОП-5 бюджетных седанов с самым высоким клиренсом

Не секрет, что в России автомобиль с высоким клиренсом предпочтителен не только зимой, но и летом. Ведь большинство горожан в теплое время года чаще обычного выбирается на природу — на дачу, рыбалку и пикники. Поэтому вопрос, у каких машин самый высокий дорожный просвет, круглый год не теряет актуальности. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых высоких бюджетных седанов, оперируя официальными ТТХ производителей.
Этот уникальный продукт отечественного автопрома на фоне всех остальных седанов смотрится настоящим бульдозером и вездеходом. Если производитель не слукавил с размером клиренса, и этот параметр действительно составляет 203 мм, то Vesta Cross даст солидную фору большинству кроссоверов. Такое удовольствие доступно за 763 900 рублей в минимальной комплектации с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. и механической коробкой. Напомним, что автомобиль поступит в продажу 7 июня.
LADA Vesta
Между простой LADA Vesta и упомянутой LADA Vesta Cross имеется две существенные разницы. Первая заключается в цене: обычный седан доступней, чем Cross на внушительные 179 000 рублей. Вторая разница состоит в том, что размер клиренса в стандартной модификации Vesta меньше внедорожного варианта на 25 мм. Однако и с просветом в 178 мм отечественный седан занимает второе место среди бюджетных конкурентов по этому важному показателю. Базовая комплектация Vesta с тем же 106-сильным силовым агрегатом обойдется минимум в 584 900 рублей.
Peugeot 408
Французский седан с 17-дюймовыми колесами «приподнят» так же, как и LADA Vesta — на 178 мм. Но при этом обойдется он гораздо дороже — от 979 000 рублей за базовую комплектацию с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л. с. Если машинку обуть в 16-дюймовые шины, то она «опустится» до 175 мм, что, согласитесь, для седана тоже совсем неплохо.
Citroen C4
Еще один «могущественный» «француз» из концерна PSA уступает своему родственнику по размеру клиренса всего два миллиметра (176 мм). При этом Citroen C4, оснащенный тем же 1,6-литровым мотором мощностью 116 л. с., на 20 000 рублей дороже своего соотечественника. Как и в случае с Peugeot 408, остальные комплектации С4 уже солидно превышают ценовой рубеж в миллион «деревянных».
Datsun on-DO
Замыкает пятерку лидеров бюджетных седанов по высоте клиренса Datsun on-DO. Несмотря на то, что это клон LADA Granta, у них довольно существенная разница в дорожном просвете. «Японца» с бренной землей разделяют 174 мм, а у его автовазовского родственника этот показатель не превышает 160 мм. Datsun on-DO с 1,6-литрым двигателем мощностью 86 л. с. оценен минимум в 444 000 рублей.