Skoda Octavia нового поколения впервые замечена на тестах

Никаких выводов об экстерьере четвертой Skoda Octavia сделать пока нельзя, поскольку универсал, пойманный на днях фотошпионами, представляет собой тестовый мул. То есть перед нами автомобиль нынешнего поколения, оснащенный новыми агрегатами. Испытания модели в «своем» кузове, вероятно, начнутся позже.

Как и ее предшественницу, новую «Октавию» построят на модульной платформе MQB, широко используемой на автомобилях марок, входящих в концерн Volkswagen. Моторная гамма новинки, по данным Autoevolution, будет представлена уже знакомыми нам 1,0- и 1,5-литровыми турбодвигателями, а также 2.0 TSI, который придет на смену нынешнему агрегату объемом 1,8 литра.

Других технических подробностей на сегодняшний день нет. Очевидно, их начнут постепенно раскрывать ближе к старту продаж, который намечен на вторую половину 2019 года. Добавим, что приобрести текущую Skoda Octavia в кузове лифтбэк в России можно по цене от 999 000 рублей, а универсал — от 1 309 000 рублей.