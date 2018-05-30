Экспорт легковых автомобилей из России обрушился на 57%

В общей сложности за период с января по март российские автостроители отправили за рубеж 4600 легковушек, 60% из которых пришлось на автомобили LADA. За первые три месяца текущего года АВТОВАЗ экспортировал порядка 2900 машин.

На второй строчке рейтинга находится Volkswagen — в первом квартале российскую границу пересекли 566 автомобилей. Замыкает же лидерскую тройку компания Hyundai, передавшая иностранным партнерам 355 машин, сошедших с конвейеров российского завода.

Если же смотреть по моделям, то самой экспортируемой является отечественный вездеход LADA 4x4 — АВТОВАЗ поставил за рубеж без малого 2000 экземпляров. Следом, по данным агентства «Автостат», идут машины семейства LADA Vesta (526 единиц) и седан Volkswagen Polo (555 штук).

Большинство автомобилей, которым было суждено покинуть Россию, отправились в Латвию. Доля легковушек, экспортированных в эту страну, составляет 20% (912 машин). На втором месте находится Украина (881 авто), а на третьем — Азербайджан (593 единицы).