Porsche срочно отзывает авто из-за ржавой подвески

Бракованный гиперкар Porsche 918 стоимостью 991 300 евро реализован в 2015 году. Производитель не исключает образование коррозии на крепежных болтах продольного и поперечного рычагов подвески. В последствии это может стать причиной их повреждения, что отразится на ходовых качествах автомобиля при эксплуатации в экстремальных условиях, например, на гоночных трассах.

Дилеры ООО «Порше Руссланд» проинформируют владельца автомобиля Porsche 918, подпадающего под отзыв, о необходимости замены рычага передней и задней подвески на компоненты из модифицированного материала. Все работы будут производиться за счет изготовителя.

Напомним, что гиперкар Porsche 918, заряженный гибридной силовой установкой мощностью 887 л. с., разгоняется до 100 км в час за 2,6 секунды. При этом расход топлива составляет всего 3,1 л на 100 км.