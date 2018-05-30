Porsche срочно отзывает авто из-за ржавой подвески

Фото www.motortrend.com
Росстандарт сообщил о проведении сервисной акции для одного автомобиля Porsche 918. Немецкий производитель обнаружил неисправности в ходовой части гибридного гиперкара, выпущенного лимитированной серией.
Иван Флягин

Бракованный гиперкар Porsche 918 стоимостью 991 300 евро реализован в 2015 году. Производитель не исключает образование коррозии на крепежных болтах продольного и поперечного рычагов подвески. В последствии это может стать причиной их повреждения, что отразится на ходовых качествах автомобиля при эксплуатации в экстремальных условиях, например, на гоночных трассах.

Дилеры ООО «Порше Руссланд» проинформируют владельца автомобиля Porsche 918, подпадающего под отзыв, о необходимости замены рычага передней и задней подвески на компоненты из модифицированного материала. Все работы будут производиться за счет изготовителя.

Напомним, что гиперкар Porsche 918, заряженный гибридной силовой установкой мощностью 887 л. с., разгоняется до 100 км в час за 2,6 секунды. При этом расход топлива составляет всего 3,1 л на 100 км.

авторынок, производители, безопасность дорожного движения, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосервис, ремонт, комплектующие, гибриды, техническое обслуживание, электромобили, автоспорт
30 мая 2018
163
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы