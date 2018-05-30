В России возобновили продажи Subaru Legacy

Subaru Legacy, ориентированный на Россию, безальтернативно оснащается горизонтально-оппозитным 175-сильным двигателем объемом 2,5 литра. Пару мотору составляет бесступенчатая трансмиссия Lineartronic. По словам представителей марки, в конструкцию силового агрегата были внесены некоторые изменения, благодаря которым динамика авто улучшилась, а расход топлива снизился.

«Легаси» уже в базовой версии Elegance располагает обогревом всех сидений, электрорегулировкой водительского кресла, 18-дюймовыми колесными дисками, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, семью подушками безопасности и многими другими опциями. Автомобиль можно заказать в одном из шести цветовых исполнений, четыре из которых — новые для этой модели.

Напомним, что помимо Legacy в модельный ряд Subaru в России входят универсал Outback, кроссоверы Forester и XV, а также спортивные седаны WRX и WRX STI. Эти японские авто отнюдь не пользуются у наших сограждан высоким спросом. За первые четыре месяца, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Subaru «пристроила» лишь 2282 машины, расположившись на 23 месте в общем зачете.