Chrysler покинет российский авторынок

Как стало известно ранее, нынешний руководитель FCA Серджио Маркионне собирается в отставку. Свой пост 65-летний итальянский предприниматель оставит уже в следующем году. Но прежде чем уйти, топ-менеджер проведет масштабную реорганизацию, которая главным образом коснется брендов FIAT и Chrysler.

По данным Automotive News, марка FIAT в результате корпоративной перестройки покинет рынки Северной Америки и Китая. Кроме того, с производства снимут все текущие модели, за исключением FIAT 500 и Panda. Но и их «выселят» с итальянского завода в Польшу — туда, где рабочая сила гораздо дешевле. Освободившееся предприятие перепрофилируют под Alfa Romeo, Jeep и Maserati