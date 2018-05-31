Chrysler покинет российский авторынок

В первый летний день на полигоне FIAT под Турином состоится встреча инвесторов концерна FIAT Chrysler Automobiles (FCA). Ожидается, что на предстоящем собрании глава компании Серджио Маркионне объявит о глобальной реорганизации, в результате которой география продаж FIAT и Chrysler значительно сузится.
Как стало известно ранее, нынешний руководитель FCA Серджио Маркионне собирается в отставку. Свой пост 65-летний итальянский предприниматель оставит уже в следующем году. Но прежде чем уйти, топ-менеджер проведет масштабную реорганизацию, которая главным образом коснется брендов FIAT и Chrysler.
По данным Automotive News, марка FIAT в результате корпоративной перестройки покинет рынки Северной Америки и Китая. Кроме того, с производства снимут все текущие модели, за исключением FIAT 500 и Panda. Но и их «выселят» с итальянского завода в Польшу — туда, где рабочая сила гораздо дешевле. Освободившееся предприятие перепрофилируют под Alfa Romeo, Jeep и Maserati
Что же до Chrysler, то его ждет куда более печальная участь. Автомобили этой марки будут представлены исключительно в Северной Америке — реализация машин в других странах прекратится. Это означает, что в результате реорганизации отечественный авторынок покинет минивэн Pacifica, продающийся у нас с января нынешнего года по цене от 3 899 000 рублей.
Как бы там ни было, а собрание инвесторов FCA еще не состоялось, и никаких громких объявлений Серджио Маркионне не делал. Существует вероятность, что информация, опубликованная зарубежными СМИ, не соответствует действительности или сильно приукрашена. Что ждет итало-американского производителя в самом деле — скоро узнаем.