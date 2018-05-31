Mitsubishi снижает цены на техническое обслуживание

«Компания Mitsubishi Motors уделяет пристальное внимание качеству обслуживания автомобилей марки, учитывая особенности эксплуатации в разных странах», — говорится в пресс-релизе. Дабы повысить лояльность своих клиентов, японцы смогли оптимизировать стоимость некоторых расходных материалов, необходимых при проведении регламентного технического обслуживания постгарантийных кроссоверов.

Какие именно запчасти стали дешевле — в Mitsubishi не сообщают. Однако представители компании отметили, что суммарные затраты автовладельцев при ТО автомобилей Outlander и ASX, возраст которых не менее трех лет, снизятся на 14,4%. Изменения вступят в силу во всех официальных дилерских центрах России, Казахстана и Белоруссии с 15 июня.

Кстати сказать, для удобства клиентов Mitsubishi «прикрутила» к своему сайту калькулятор, с помощью которого автомобилисты могут предварительно подсчитать, в какую сумму им встанет очередное техническое обслуживание. Также в режиме онлайн предлагается выбрать удобный дилерский центр и сразу записаться на ремонт — тратить время на попытки дозвониться до сервис-бюро больше не нужно.