Daimler отзывает спорткары Mercedes-AMG GT

Сервисная акция распространяется на 70 экземпляров Mercedes-AMG GT, которые были проданы с 2017 по 2018 год. Необходимость срочного ремонта вызвана неполадками в работе ремня безопасности. При использовании его может заклинить в петле.

Уполномоченные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» сообщат владельцем указанных авто о необходимости предоставить их к ближайшему дилеру для проведения бесплатных ремонтных работ. На споркарах установят дополнительный элемент скольжения на направляющую ремня безопасности и удалят дистанционную шайбу.

Напомним, что пару дней назад Росстандарт сообщил об отзыве одного гибридного гиперкара Porsche 918 стоимостью миилион евро. Немецкий производитель обнаружил неисправности в ходовой части машины.