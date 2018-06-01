Daimler отзывает спорткары Mercedes-AMG GT

Фото Mercedes-Benz
Росстандарт проинформировал о программе добровольного отзыва спортивных купе Mercedes-AMG GT стоимостью от девяти миллионов рублей. У автомобилей обнаружены неполадки с ремнем безопасности.
Иван Флягин

Сервисная акция распространяется на 70 экземпляров Mercedes-AMG GT, которые были проданы с 2017 по 2018 год. Необходимость срочного ремонта вызвана неполадками в работе ремня безопасности. При использовании его может заклинить в петле.

Уполномоченные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» сообщат владельцем указанных авто о необходимости предоставить их к ближайшему дилеру для проведения бесплатных ремонтных работ. На споркарах установят дополнительный элемент скольжения на направляющую ремня безопасности и удалят дистанционную шайбу.

Напомним, что пару дней назад Росстандарт сообщил об отзыве одного гибридного гиперкара Porsche 918 стоимостью миилион евро. Немецкий производитель обнаружил неисправности в ходовой части машины.

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1 июня 2018
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