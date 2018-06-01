Maserati бросит вызов Porsche и Tesla

Не поскупился руководитель Maserati и на подробности о новинке. В частности, он сообщил, что спорткупе построят на совершенно новой модульной платформе, а при разработке его кузова будет преимущественно использоваться легкий, но прочный алюминий. В моторную гамму войдут три «современных агрегата, в том числе гибридные установки». По словам Кунискиса, первые 100 км/ч машина сможет набирать всего за две секунды.

Впрочем, не только Alfieri будет вытягивать «зеленые» продажи Maserati. Помощь спорткупе окажут две электрические новинки семейства Maserati Blue. Имеются в виду экологически чистые модификации следующего Quattroporte и ненышнего Levante. Но об этих автомобилях пока ничего неизвестно. Кунискис не стал называть даже ориентировочных сроков их появления.

За последние три года мировые продажи Maserati взлетели с 30 000 до 50 000 реализованных машин в год. Не секрет, что столь динамичному росту способствовал запуск кроссовера Levante, ставшего безусловным бестселлером марки. Дабы укрепить свои позиции, итальянцы выпустят еще один SUV, но поменьше. Эта модель поможет автостроителю достигнуть показателя в 100 000 проданных авто в год к 2022-му.