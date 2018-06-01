Maserati бросит вызов Porsche и Tesla

На очередном собрании инвесторов FIAT Chrysler Automobiles (FCA) глава Maserati Тим Кунискис представил новую стратегию развития бренда. Согласно ей, в ближайшие пять лет итальянцы выпустят долгожданное спорткупе Alfieri, небольшой кроссовер и несколько электрокаров.
Следуя примеру других автостроителей, в Maserati решили сосредоточиться на разработке электрифицированных машин. Главной «зеленой» новинкой, которой суждено появиться на свет в обозримом будущем, станет спортивное купе Alfieri. Да-да, итальянцы все еще трудятся над серийной версией концептуальной модели, представленной в 2014 году. Сроки немного затянулись, но работа над проектом продолжается.
– Может показаться, что Maserati бросает вызов Porsche и Tesla. И это действительно так. Мы собираемся вывести на автомобильный рынок такую модель, с которой не сможет сравниться ни одна другая машина, — отметил Тим Кунискис, рассказывая об Alfieri.
Не поскупился руководитель Maserati и на подробности о новинке. В частности, он сообщил, что спорткупе построят на совершенно новой модульной платформе, а при разработке его кузова будет преимущественно использоваться легкий, но прочный алюминий. В моторную гамму войдут три «современных агрегата, в том числе гибридные установки». По словам Кунискиса, первые 100 км/ч машина сможет набирать всего за две секунды.
Впрочем, не только Alfieri будет вытягивать «зеленые» продажи Maserati. Помощь спорткупе окажут две электрические новинки семейства Maserati Blue. Имеются в виду экологически чистые модификации следующего Quattroporte и ненышнего Levante. Но об этих автомобилях пока ничего неизвестно. Кунискис не стал называть даже ориентировочных сроков их появления.
За последние три года мировые продажи Maserati взлетели с 30 000 до 50 000 реализованных машин в год. Не секрет, что столь динамичному росту способствовал запуск кроссовера Levante, ставшего безусловным бестселлером марки. Дабы укрепить свои позиции, итальянцы выпустят еще один SUV, но поменьше. Эта модель поможет автостроителю достигнуть показателя в 100 000 проданных авто в год к 2022-му.