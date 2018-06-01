На халяву: УАЗ дарит владельцу «Патриота» 300 000 рублей

Любопытное дело — ульяновцы подали апелляцию, но не противоречащую содержанию судебного решения. Проще говоря, с наличием заводского брака они согласились. А вот с суммой — нет.

– Данная жалоба направлена на исправление ошибок суда. Просим не рассматривать ее как недружественные действия в Ваш адрес, т. к. она имеет целью установления баланса интересов сторон, законности правосудия в целом, — ответили «погорельцу» представители УАЗ.

Дело в том, что юристы предприятия нашли арифметическую ошибку, допущенную Фемидой. Оказывается, что суд ошибся в подсчетах, «наказав» УАЗ на лишние 280 000 рублей.

Судя по имеющемся в распоряжении портала «АвтоВзгляд» документам, в суде действительно просчитались. А значит владельцу останков UAZ Patriot придется их вернуть предприятию. Или не придется?