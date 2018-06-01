На халяву: УАЗ дарит владельцу «Патриота» 300 000 рублей

Помните, как в минувшем году едва не сгоревший вместе со своим сыном в кабине собственного UAZ Patriot водитель выиграл суд по делу о самопроизвольном воспламенении внедорожника? Владелец авто получил от УАЗ компенсацию, но спор на этом не закончился.
Экспертизой Тушинского районного суда столицы был зафиксирован факт наличия в автомобиле конструктивно-производственного недостатка, обусловленного разгерметизацией топливопривода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя.
Иными словами, производитель нарушил ст.48 Федерального закона 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Общая сумма взыскания, включая возмещение морального вреда и прочих финансовых издержек, которые понес собственник внедорожника в связи с инициированным судебным процессом, составила 1 919 533 рублей. Однако автостроитель с ней не согласился, хотя и выплатил все до копеечки.
Любопытное дело — ульяновцы подали апелляцию, но не противоречащую содержанию судебного решения. Проще говоря, с наличием заводского брака они согласились. А вот с суммой — нет.
– Данная жалоба направлена на исправление ошибок суда. Просим не рассматривать ее как недружественные действия в Ваш адрес, т. к. она имеет целью установления баланса интересов сторон, законности правосудия в целом, — ответили «погорельцу» представители УАЗ.
Дело в том, что юристы предприятия нашли арифметическую ошибку, допущенную Фемидой. Оказывается, что суд ошибся в подсчетах, «наказав» УАЗ на лишние 280 000 рублей.
Судя по имеющемся в распоряжении портала «АвтоВзгляд» документам, в суде действительно просчитались. А значит владельцу останков UAZ Patriot придется их вернуть предприятию. Или не придется?
Что там нашло на ульяновцев никто не знает, но в одно мгновение они отозвали апелляционную жалобу, фактически подарив эти деньги бывшему «уазоводу». Кроме того, его пригласили на завод, чтобы познакомить с производственным процессом «Патриота» и продемонстрировать отсутствие огрехов сборки.
Вероятно, подобным образом представители УАЗ хотят ответить на петицию в адрес автостроителя с требованием организовать официальную отзывную кампанию из-за вышеупомянутого конструктивного дефекта. С другой стороны, отозванная ими апелляция еще больше говорит о том, что с этим самым дефектом они полностью согласны.
По всей видимости, не отсуживая без малого 300 000 рублей у экс-обладателя флагманского внедорожника, уазовцы планируют поставить точку в извечном споре между потребителем и продавцом.