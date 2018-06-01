Названы российские регионы с самыми старыми машинами

Самые молодые автомобили водятся в Татарстане — там средний возраст легковых транспортных средств на начало нынешнего года составляет 9,7 года. На второй строчке рейтинга расположилась Москва (10,3 года). А «бронзу» поделили сразу три региона — Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Пермский край (10,7 года).

Средний возраст машин в Самарской области — 11 лет. В Московской и Нижегородской областях — 11,2 года. Следом идут Башкортостан (11,3 года), Удмуртия и Архангельская область (11,4 года), Чувашия (11,6 года), Тюменская и Волгоградская области (11,9 года). А замыкает ТОП-15 регионов с самым молодым автопарком республика Марий Эл (12 лет).

Первые места с конца достались Еврейской, Сахалинской и Магаданской областям — 20,9; 20 и 19,8 года соответственно. В Амурской и Калининградской областях средний возраст легковушек чуть меньше — 19,1 года. В Забайкалье — 18,9 года, в Бурятии — 18,1 года, а в республике Саха — 18 лет. В остальных субъектах РФ, по данным агентства «Автостат», передвигаются машины от 12 до 18 лет.