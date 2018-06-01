Николя Мор покинул пост президента АВТОВАЗа

В середине апреля основной акционер АВТОВАЗа — Alliance Rostec Auto BV — объявил, что с 1 июня 2018 года Николя Мор уйдет в отставку. Французский топ-менеджер пошел на повышение — теперь он занимает позиции вице-президента Group Renault и руководителя региона Евразия, а вместе с тем и заместителя председателя совета директоров.

Кресло Мора досталось Иву Каракатзанису, который до вступления в должность президента АВТОВАЗа возглавлял румынское представительство Renault, а заодно и марку Dacia. К французской компании Каракатзанис присоединился в 1992 году — он начинал свою карьеру с отдела логистики.

– Г-н Каракатзанис возглавит процесс выполнения нашего среднесрочного плана, будет развивать бренд LADA и компанию для дальнейшего усиления наших лидирующих позиций на автомобильном рынке России, наращивать экспортные объемы и работать над постоянным улучшением прибыльности компании, — сказал бывший президент АВТОВАЗа Николя Мор.