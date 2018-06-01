Прощай, Matiz: узбеки похоронили свой самый маленький автомобиль

Фото: www.honestjohn.co.uk
Предприятие GM Uzbekistan снимает с производства хетчбэк Matiz, который выпускался для местного авторынка под маркой Chevrolet. У нас же, напомним, эта субкомпактная модель не продается с 2016 года.
Виктория Базылева

Matiz отправляется на покой: маленький хетчбэк, известный в разных странах под брендами Chevrolet, Daewoo, Formosa и даже Pontiac, после двадцати лет производства покидает свое последнее пристанище. По словам представителей GM Uzbekistan, эта модель и морально, и технически устарела. К тому же она не вписывается в планы автостроителя по обновлению линейки.

В Россию субкомпакт поставлялся из Узбекистана — вплоть до 2015 года он носил название Daewoo Matiz. Удивительно, что всю свою жизнь автомобили, производимые на заводе Uz-Daewoo, выпускались практически в неизменном виде. Пожалуй, крупнейшим новшеством можно считать автоматическую коробку передач, от которой впоследствии отказались.

В 2015-м Daewoo Matiz для России превратился в Ravon, однако под этой маркой машина прожила совсем недолго. Из-за новых стандартов, согласно которым все автомобили должны быть оснащены системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, продажи хетчбэка в 2016-м году прекратились.

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1 июня 2018
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