Прощай, Matiz: узбеки похоронили свой самый маленький автомобиль

Matiz отправляется на покой: маленький хетчбэк, известный в разных странах под брендами Chevrolet, Daewoo, Formosa и даже Pontiac, после двадцати лет производства покидает свое последнее пристанище. По словам представителей GM Uzbekistan, эта модель и морально, и технически устарела. К тому же она не вписывается в планы автостроителя по обновлению линейки.

В Россию субкомпакт поставлялся из Узбекистана — вплоть до 2015 года он носил название Daewoo Matiz. Удивительно, что всю свою жизнь автомобили, производимые на заводе Uz-Daewoo, выпускались практически в неизменном виде. Пожалуй, крупнейшим новшеством можно считать автоматическую коробку передач, от которой впоследствии отказались.

В 2015-м Daewoo Matiz для России превратился в Ravon, однако под этой маркой машина прожила совсем недолго. Из-за новых стандартов, согласно которым все автомобили должны быть оснащены системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, продажи хетчбэка в 2016-м году прекратились.