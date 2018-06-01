В Японии показали новую Toyota Corolla

В Стране восходящего солнца Toyota Corolla будет продаваться с теми же силовыми агрегатами, что и кроссовер C-HR для домашнего рынка. Речь идет о 1,2-литровом 115-сильном двигателе с турбонаддувом и гибридной силовой установке суммарной отдачей в 122 силы. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и вариатор. Привод — передний и, что удивительно, полный.

Оборудование японской «Короллы» включает в себя семь подушек безопасности, адаптивную подвеску, мультимедиа-комплекс с большим тачскрином, климат-контроль, систему беспроводной зарядки смартфонов и панорамную крышу. За дополнительную плату машину можно дооснастить комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense 2 — то есть круиз-контролем, контролем рядности движения, камерой кругового обзора и прочими опциями.

Ожидается, что у японских дилеров Toyota новая «Королла» появится до конца июня. В России же, напомним, хетчбэк не продается. В нашей стране представлен лишь седан, которым можно обзавестись, заплатив от 954 000 рублей.