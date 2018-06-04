Баварцы тестируют «горячий» родстер BMW Z4 M40i

Баварцы вывели на тестовые испытания возрожденный Z4 еще в январе 2016-го. Прошло уже больше двух лет, а серийную машину публике до сих пор не показали. Но ждать, вроде как, осталось совсем недолго. По предварительным данным, родстер дебютирует в ближайшие три месяца — незадолго до того, как Toyota презентует свою Supra.

Подогревая интерес потребителей, компания BMW опубликовала серию свежих фотографий «заряженного» Z4 в версии M40i. Никаких подробностей о новинке представители марки раскрывать, конечно же, не стали, но кое-что о машине уже известно. Так, родстер вооружат новым шестицилиндровым мотором, который обещает быть «чрезвычайно мощным».

Модификации M40i положены спортивная M-подвеска, перенастроенное рулевое управление, усиленные тормозные механизмы, легкосплавные диски особого дизайна, а также прочая атрибутика «горячих» машин M-серии. По данным портала Motor1, в список оснащения самого дорогого Z4 войдет даже электронная блокировка дифференциала.