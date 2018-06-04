Mercedes-Benz отзывает машины, у которых может заклинить мотор

В качестве причины отзыва производитель указывает выявленнаю в процессе производства пластическую деформацию шатунных болтов. В связи с этим в рабочем режиме двигателя внутреннего сгорания возможен разрыв резьбовых креплений и отсоединение крышек шатунных подшипников. Не исключено, что это приведет к потери мощности или полному заклиниванию мотора.

Отзыву подлежит 1426 экземпляров Mercedes-Benz Sprinter Classic W909, реализованных с октября по декабрь 2017 года. На этих автомобилях будет произведена замена шатунных болтов. Все ремонтные работы прооведут бесплатно.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на днях немецкий производитель объявил об отзыве спортивных купе Mercedes-AMG GT стоимостью от девяти миллионов рублей. У автомобилей обнаружены неполадки с ремнем безопасности.