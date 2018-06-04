Названы сроки появления новой Mazda3

Еще осенью минувшего года представители Mazda говорили, что новая Mazda3 унаследует черты концептуальной модели KAI. Это в очередной раз подтвердил и руководитель европейского дизайн-центра «Мазды» Кевин Райс. По его словам, шоу-кар изначально разрабатывался как предвестник будущей «трешки».

В основу следующей Mazda3, по данным Auto Express, ляжет совершенно новая модульная платформа, получившая название SkyActiv Vehicle Architecture. Эта база подразумевает и новейшие двигатели семейства SkyActiv-X — первые в мире массовые бензиновые моторы с воспламенением от сжатия.