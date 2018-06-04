Названы сроки появления новой Mazda3

Предполагалось, что Mazda3 следующего, уже четвертого по счету поколения дебютирует не раньше 2019 года. Однако по данным наших зарубежных коллег, мировая премьера сменившей генерации модели состоится раньше — на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018-го.
Еще осенью минувшего года представители Mazda говорили, что новая Mazda3 унаследует черты концептуальной модели KAI. Это в очередной раз подтвердил и руководитель европейского дизайн-центра «Мазды» Кевин Райс. По его словам, шоу-кар изначально разрабатывался как предвестник будущей «трешки».
В основу следующей Mazda3, по данным Auto Express, ляжет совершенно новая модульная платформа, получившая название SkyActiv Vehicle Architecture. Эта база подразумевает и новейшие двигатели семейства SkyActiv-X — первые в мире массовые бензиновые моторы с воспламенением от сжатия.
Впрочем, SkyActiv-X — не единственный агрегат, которым будет оснащаться новинка. Предполагается, что в дальнейшем она может получить бензиновый двигатель SkyActiv-G и дизельный SkyActiv-D. Прочих технических подробностей об автомобиле на сегодняшний день, к сожалению, нет.
Напомним, в настоящее время Mazda3 продается в России в кузовах седан и хетчбэк. За четырехдверку дилеры просят от 1 181 000 рублей, в то время как стартовая цена пятидверки составляет 1 271 000 рублей. Помимо «трешки», японцы также предлагают в нашей стране среднеразмерный седан Mazda6 и два кроссовера: CX-5 и CX-9.