Новый Mercedes-Benz X-класса поступил к российским дилерам

К приему предварительных заказов на новый Mercedes-Benz X-класса официалы приступили еще в марте. Наконец, первые «живые» машины добрались до автосалонов. В России штутгартский пикап предлагается в трех комплектациях: Pure, Progressive и Power. Автомобиль в самом доступном исполнении с 2,3-литровыми дизельным двигателем в 163 л. с., шестиступенчатой «механикой» и подключаемым полным приводом оценили в 2 899 000 рублей.

X-класс в средней версии Progressive оснащается более мощным 190-сильным «дизелем» и семидиапазонным «автоматом» 7G-Tronic. Грузовичок в этой комплектации обойдется покупателю как минимум в 3 169 000 целковых. За машину в топовом исполнении Power попросят уже как минимум 3 499 000 рублей. Она порадует покупателя аудиосистемой с восемью динамиками, камерой кругового обзора, а также множеством систем, отвечающих за безопасность.

Напомним, что в основе Mercedes-Benz X-класса лежит рамная конструкция лестничного типа, позаимствованная у Renault Alaskan и Nissan Navara. Автомобиль располагает многорычажной задней подвеской, независимой передней и винтовыми пружинами на обоих мостах.