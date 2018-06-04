Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 150 000 автомобилей

Завод Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) открыли в январе 2012 года — первой моделью, которая встала на конвейер, был именно Transit. Позже ассортимент производимых автомобилей расширили за счет кроссоверов Explorer и Kuga. Машины, адаптированные с учетом специфики российских дорог и климата, собираются по технологии полного цикла — со сваркой и окраской кузова.

По данным пресс-службы Ford, большая часть выпущенных елабужским заводом автомобилей пришлась на Kuga. Самый популярный кроссовер в линейке производится на сегодняшний день в передне- и полноприводном исполнении, с моторами мощностью 150 и 182 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на эту модель, напомним, стартуют от 1 464 000 рублей.

Кроссовер Explorer, лидирующий среди всех «Фордов» по динамике роста продаж, безальтернативно оснащается атмосферным 249-сильным V6, шестидиапазонным «автоматом» и системой полного привода Terrain Management. Кстати сказать, большой SUV совсем недавно пережил обновление, и портал «АвтоВзгляд» уже протестировал новинку в деле. Почитать о том, чем порадует и огорчит рестайлинговая модель, можно здесь.