Новые подробности о будущей Toyota Corolla

Очередное поколение Toyota Corolla вне зависимости от рынка, модификации и кузова получит единую платформу под названием Toyota New Global Architecture (TNGA), а также общую концепцию сборки — Global One Corolla.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новый хетчбэк Toyota Corolla поступит в продажу в самое ближайшее время. До следующего года японский производитель будет выпускать модель на трех разных платформах, включая новую. Но Corolla следующего поколения во всех версиях обзаведется единой конструкцией. Для этого японцам придется переоборудовать 16 заводов по всему миру, где будет налажена сборка модели.

Напомним, что в России Toyota Corolla представлена только в кузове седан по цене от 954 000 рублей.