Новый Jeep Grand Cherokee разделит платформу с Alfa Romeo Stelvio

На прошедшей конференции инвесторов FIAT Chrysler Automobiles (FCA) глава компании Серджио Маркионне раскрыл кое-какие технические подробности о следующем поколении Jeep Grand Cherokee. В частности, он сообщил, что новый внедорожник построят на модульной платформе, заимствованной у кроссовера Alfa Romeo Stelvio.
В основе четвертого Jeep Grand Cherokee — того, что продается дилерами по сей день — лежит платформа, разработанная специалистами Daimler. Но время идет, а прогресс, как говорится не стоит на месте. Так и в FCA приняли решение использовать для нового внедорожника более современную «тележку». Ей станет база, на которой построены кроссовер Alfa Romeo Stelvio и седан Giulia.
– Изначально платформа разрабатывалась специально для автомобилей Alfa Romeo. Но мы ее модернизировали, и теперь эта архитектура подходит в том числе для Jeep Grand Cherokee с двумя и тремя рядами сидений, — сказал руководитель FCA Серджио Маркионне.
По данным портала Motor Authority, внедорожник пятого поколения оснастят системой автономного управления второго уровня. То есть автомобиль сможет без помощи водителя тормозить, разгоняться, перестраиваться в соседнюю полосу и крутить рулевое колесо на небольших скоростях. Опция бестолковая, поскольку эксплуатация беспилотников пока еще запрещена на дорогах общего пользования, зато будет повод задрать повыше ценник.
Даже ориентировочных сроков появления нового Jeep Grand Cherokee Маркионне раскрывать не стал. Однако по мнению наших зарубежных коллег, премьера новинки может состояться в 2020 году. Напомним, что нынешнее поколение внедорожника продается в России по цене от 3 020 000 рублей.