Новый Jeep Grand Cherokee разделит платформу с Alfa Romeo Stelvio

В основе четвертого Jeep Grand Cherokee — того, что продается дилерами по сей день — лежит платформа, разработанная специалистами Daimler. Но время идет, а прогресс, как говорится не стоит на месте. Так и в FCA приняли решение использовать для нового внедорожника более современную «тележку». Ей станет база, на которой построены кроссовер Alfa Romeo Stelvio и седан Giulia.

– Изначально платформа разрабатывалась специально для автомобилей Alfa Romeo. Но мы ее модернизировали, и теперь эта архитектура подходит в том числе для Jeep Grand Cherokee с двумя и тремя рядами сидений, — сказал руководитель FCA Серджио Маркионне.