В России резко вырос спрос на подержанные кабриолеты

Многие российские водители с завистью поглядывают на владельцев соблазнительных и шустрых кабриолетов. Однако на покупку легковушек «без крыши» мало кто решается, что, в принципе, и не удивительно. Такие автомобили хоть и красивы, но совершенно не практичны.

Тем не менее, по результатам исследования «Юла Авто», в мае количество просмотров объявлений о продаже подержанных кабриолетов выросло вдвое. А активно от них избавляться россияне начали чуть раньше — в феврале. Большая часть предложений — а именно 16% — приходится на машины с открытым верхом марки BMW. Чуть меньше — 11% — на Mercedes-Benz, еще 10% — на Porsche.