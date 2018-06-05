В России резко вырос спрос на подержанные кабриолеты

С приходом весны российские автомобилисты стали в два раза чаще просматривать объявления о продаже подержанных кабриолетов. При этом увеличилось и количество поисковых запросов о машинах с открытым верхом, предлагающихся в аренду.
Многие российские водители с завистью поглядывают на владельцев соблазнительных и шустрых кабриолетов. Однако на покупку легковушек «без крыши» мало кто решается, что, в принципе, и не удивительно. Такие автомобили хоть и красивы, но совершенно не практичны.
Тем не менее, по результатам исследования «Юла Авто», в мае количество просмотров объявлений о продаже подержанных кабриолетов выросло вдвое. А активно от них избавляться россияне начали чуть раньше — в феврале. Большая часть предложений — а именно 16% — приходится на машины с открытым верхом марки BMW. Чуть меньше — 11% — на Mercedes-Benz, еще 10% — на Porsche.
Согласно статистике, чаще всего на продажу выставляются подержанные кабриолеты, окрашенные в белый цвет. Чуть реже встречаются объявления с синими и черными машинами. Самыми редкими же оттенками стали вишневый, салатовый, бронзовый, а также горячо любимый женской половиной человечества розовый.
Продавцами большинства кабриолетов на «Юле» выступают жители Москвы и Подмосковья — они обнародовали свыше 42% объявлений. На второй строчке рейтинга оказались краснодарские автомобилисты (8%), а замыкают лидерскую тройку водители из Санкт-Петербурга (7%). Можно подумать, что много машин с открытым верхом катаются по дорогам Сочи — не исключено. Но расстаются с таким транспортом сочинцы крайне неохотно: на их публикации приходится лишь 3%.