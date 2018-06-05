В автомобилях Peugeot и Citroёn обнаружен целый букет неисправностей

Под самую масштабную отзывную акцию подпадают 10 954 кроссовера Peugeot 4007 и 8734 экземпляра родственного Citroёn C-Crosser, реализованные в 2008—2014 годах. Причиной, по которой владельцы этих автомобилей приглашаются на ремонт, является «особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя».

По идее внутренние механизмы должны быть защищены от влаги, но нет. Из-за воды может возникнуть коррозия некоторых деталей и, как следствие, блокировка электрического моторчика. Работники сервисных центров проверят работу системы и в случае необходимости заменят двигатель стеклоочистителя.

Другая сервисная кампания охватывает один Peugeot Partner и два Citroёn Berlingo, проданные в январе 2018 года. На этих машинах обнаружена неисправность блока управления подушек безопасности, который требует срочной замены. Третья отзывная акция направлена на устранение дефекта электропроводки на пяти новых кроссоверах С3 Aircross, покинувших автосалоны в феврале.