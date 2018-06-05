В России стартовали продажи обновленного Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Вот и обновленнный «Гранд» разжился фирменной внедорожной модификацией Trailhawk c увеличенным дорожным просветом, «грязевыми» покрышками, пневмоподвеской, дополнительной защитой и проушинами, а также новыми режимами для езды по откровенному бездорожью.
Этот зверь может без опаски преодолевать скалистую местность, песок и раскисшее месиво. В любом из режимов задействован сложный алгоритм работы двигателя, коробки, подвески и рулевого управления, благодаря чему водитель фактически имеет возможность устраниться от принятия решений, с какой скорость ехать, как брать препятствие — ходом или внатяг.
Иными словами, автомобиль делает это самостоятельно, водитель лишь правильно контролирует процесс. Засадить машину практически не реально, — передает с премьерного тест-драйва Jeep Grand Cherokee Trailhawk шеф-редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук.
Внедорожник оснащен могучим V6 мощностью 286 л. с., сопряженный с восьмидиапазонным гидромеханическим «автоматом».
Любопытно, что в ТТХ расход топлива ограничивается отметкой в 10,4 л на сотню, однако по факту машина ест — в зависимости от драйверских амбиций — от 12,3 до 16 л/100 км. Во всяком случае, подчеркивает шеф-редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук, упомянутой «десятки» никто из журналистов добиться не сумел.
Среди радостей бытия в Jeep Grand Cherokee Trailhawk найдутся подогревы всего и вся, двухзонный климат-контроль, вентилируемые кресла с широким диапазоном настроек и самая продвинутая мультимедийно-развлекательная система в линейке Jeep. Разумеется, не обошлось без букета умных систем безопасности.