В России стартовали продажи обновленного Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Этот зверь может без опаски преодолевать скалистую местность, песок и раскисшее месиво. В любом из режимов задействован сложный алгоритм работы двигателя, коробки, подвески и рулевого управления, благодаря чему водитель фактически имеет возможность устраниться от принятия решений, с какой скорость ехать, как брать препятствие — ходом или внатяг.

Иными словами, автомобиль делает это самостоятельно, водитель лишь правильно контролирует процесс. Засадить машину практически не реально, — передает с премьерного тест-драйва Jeep Grand Cherokee Trailhawk шеф-редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук.