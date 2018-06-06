Акционеры Tesla отказались уволить Илона Маска

В последнее время американского автостроителя преследуют постоянные неудачи. Топ-менеджеры один за другим покидают компанию, сотрудники жалуются на отвратительные условия работы, а клиенты отменяют свои предварительные заказы. Tesla до сих пор не решила проблему и с Model 3 — моделью, которая должна была стать массовой. Производство самых дешевых седанов в линейке до сих пор сильно отстает от графика.

В связи с этим некоторое время назад глава Tesla Илон Макс объявил о возможной реорганизации компании в своем профиле в Twitter. Обращаясь к акционерам, он пообещал улучшить взаимодействие всех отделов и освободить кресло председателя совета директоров, если это необходимо. Но до увольнений не дошло — на минувшем собрании, которое состоялось 5 июня, держатели акций поддержали бизнесмена.

По словам Илона Маска, автостроителю удастся нарастить объемы производства седана Model 3 до 5000 единиц в неделю уже к концу июня. Сейчас же, как он утверждает, завод выпускает 500 машин в день. «Должен признаться, это были самые мучительные и адские месяцы в моей жизни», — приводит слова руководителя Tesla издание MarketWatch.

Маск также сообщил, что совсем скоро «Тесла» раскроет все подробности о новом предприятии по производству автомобилей и аккумуляторных батарей в Китай. Кроме того, он анонсировал появление кроссовера Model Y и новейшей компактной модели, название которой пока не называется.