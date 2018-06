Автомобили

Автопром Названы лучшие двигатели 2018 года Фото: Ferrari

В Великобритании подвели итоги конкурса «Международный двигатель года» (The International Engine of the Year). В третий раз подряд лучшим мотором стала 3,9-литровая восьмицилиндровая «турбовосьмерка» производства Ferrari.