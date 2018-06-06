Названы лучшие двигатели 2018 года

Премия «Международный двигатель года», организованная UKi Media & Events' Automotive Magazines, проводится с 1999 года. Вот уже на протяжении 19 лет группа автомобильных журналистов со всего мира выбирает лучшие силовые агрегаты в нескольких категориях. Оценивая моторы, жюри учитывает такие характеристики, как топливная экономичность, производительность, уровень шумов и так далее.

В 2018 году главный приз автоэксперты вручили компании Ferrari — за 3,9-литровый V8, которым комплектуются 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista. Любопытно, что этот же могучий мотор стал победителем еще в двух номинациях: «лучший двигатель объемом от 3 до 4 литров» и «лучший спортивный двигатель».

Награду за самый удачный агрегат менее литра забрала компания Volkswagen. Жюри высоко оценило 0,9-литровый трехцилиндровый мотор, который трудится под капотами моделей Up, Polo и T-Roc, а также некоторых машин SEAT и Skoda. В категории «от 1,0 до 1,4 литра» победу одержал 1,2-литровый двигатель группы PSA, а «от 1,4 до 1,8 литра» — 1,5-литровый агрегат BMW.

Лучшим двигателем «от 1,8 до 2,0 литра» признали двухлитровый мотор от Porsche Cayman и Boxster, «от 2,0 до 2,5 литра» — 2,5-литровый агрегат, который устанавливается на Audi TT RS и RS3, а «от 2,5 до 3,0 литра» — трехлитровую «шестерку» Porsche 911. Премия предусматривает награду и за лучшую электрическую установку. В этом году она досталась компании Tesla.